GOOGLE PORTA LA SICUREZZA DI GMAIL AD UN LIVELLO SUPERIORE

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 19 dicembre 2022)ha annunciato che la sua crittografia lato client perè in versione beta per i clienti di Workspace e Education come parte dei suoi sforzi per proteggere le e-mail inviate utilizzando la versione web della piattaforma. Questo sviluppo arriva in un momento in cui le preoccupazioni sulla privacy online e sulladei dati sono ai massimi storici, rendendolo un gradito cambiamento per gli utenti che apprezzano la protezione dei propri dati personali. A tal fine, i clienti diWorkspace Enterprise Plus, Education Plus ed Education Standard possono richiedere l’iscrizione alla versione beta fino al 20 gennaio 2023. Non è disponibile per gli Accountpersonali. “L’utilizzo della crittografia lato client ingarantisce che i dati ...