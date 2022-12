Gli innovativi Dark Store | che cosa sono?

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) In un mercato sempre più all’insegna dell’innovazione tecnologica e sempre in evoluzione, irappresentano una delle più rivoluzionarie novità. Ma partiamo dall’inizio: in checonsistono? Si tratta di centri di distribuzione di prodotti ai quali si può accedere solo online, tramite app o sito. Si potrebbero definire come dei supermercati privi di insegne, dei grandi magazzini ricchi di ogni genere di merce, dove gli addetti ai lavori si prendono cura della preparazione degli ordini garantendo sempre una consegna rapida. Ancora più semplicemente,fisici ma chiusi al pubblico, dove si può acquistare solo tramite delivery. La consegna della merce spesso è assicurata anche in piena notte, a pochi minuti dall’invio dell’ordine.sinonimo ...