Giuntoli | 'Zero chance che Kvaratskhelia lasci Napoli | a prescindere dall'offerta'

Calciomercato.com

... sosta per I mondiali, De Laurentis catechizzaADL:, a Spalletti bisogna dire che ... chiamerei volentieri, ma l'operatore lotito mobile hatacche L: Allora mandate un pizzino ...Non è che si riparte da! Il Napoli ha un grande vantaggio e spero che fino alla fine del campionato rimanga così! Glielo auguro di cuore! I rinnovi nel mirino diTutti devono restare, ... Giuntoli: 'Zero chance che Kvaratskhelia lasci Napoli, a prescindere ... Khvicha Kvaratskhelia via da Napoli Zero chance. A ribadirlo è Cristiano Giuntoli al microfono del portale russo Sport Express ...Il Napoli è al centro di un duello di mercato con alcune big. Il DS Giuntoli spera di battere la concorrenza per assicurarsi un top player.