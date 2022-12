Giuntoli su Kvaratskhelia | «Non c’è alcuna possibilità che vada via | a prescindere dell’offerta»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il direttore sportivo del Napoli Cristianoha rilasciato una breve dichiarazioni a Sport Express in Russia. Il direttore sportivo ha parlato della questionee delle voci di mercato che lo vedono vicino al Newcastle. Queste le parole disu: «L’interesse del Newcastle per? Non c’èchevia, adall’importo», ha dettoin una dichiarazione pubblicata da Sport Express. Il direttore sportivoci ha tenuto a smentire qualsiasi possibile ipotesi sulla cessione dinel prossimo futuro. Il Napoli lo considera un elemento centrale nel progetto e ...

IlNapolista

su, ha dettoin una dichiarazione pubblicata da Sport Express. Nei giorni scorsi gli inglesi del The Times avevano riferito dell'interesse del Newcastle , con i ...su'L'interesse del Newcastle perNon c'è alcuna possibilità che lo lasceremo andare, a prescindere dall'importo dell'offerta' , ha dettoin una ... Giuntoli blocca la cessione di Kvaratskhelia: «Non c'è alcuna ... Khvicha Kvaratskhelia via da Napoli Zero chance. A ribadirlo è Cristiano Giuntoli al microfono del portale russo Sport Express ...Napoli, finalmente arriva una buona notizia per mister Luciano Spalletti e per i tifosi. Il tecnico dei partenopei è al settimo cielo.