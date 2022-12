Giuntoli | Kvaratskhelia non si muove | a prescindere dalle cifre offerte

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Cristiano,direttore sportivo del Napoli,ha parlato al portale russo Sport Express,ecco le sue parole : "L’interesse del Newcastle United per? Non c’è alcuna possibilità che il Napoli lo possa lasciar andare, adall’importo e ledell’offerta”.

Tutto Napoli

Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha affrontato il tema del futuro di: le sue parole Cristiano, ds del Napoli, ha parlato del possibile futuro diai microfoni del portale russo Sport Express. LE PAROLE - "Il Newcastle vuole ...Commenta per primo Khvichavia da Napoli Nessuna possibilità. Lo ha ribadito Cristianoal microfono del portale russo Sport Express, come riportato anche da Radio Kiss Kiss Napoli : 'L'interesse del ... Giuntoli blinda Kvaratskhelia: "Zero possibilità che lo lasceremo andare, a prescindere dalle cifre... Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli però è sicuro e ha tranquillizzato anche i tifosi ai microfoni di Sport Express, ribadendo che Kvaratskhelia non lascerà Napoli… Leggi ...Kvicha Kvaratskhelia non sarà ceduto al Newcastle lo dice il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.