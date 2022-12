Giuntoli | “Kvaratkshelia resta al Napoli Non lo cediamo per nessuna cifra”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Kvicha Kvaratskhelia non sarà ceduto al Newcastle lo dice il direttore sportivo delCristiano. Arriva forte la voce della società partenopea di Aurelio De Laurentiis a blindare Kvaratskhelia, talento georgiano che ilha acquistato per 10 milioni di euro. Dopo soli pochi mesi di Serie A la formazione partenopea potrebbe già rivenderlo a 60 milioni di euro almeno, ma il club non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore georgiano. Le notizie di calciomercato che girano intorno a Kvaratskhelia sono tantissime, ma ilsi vuole tenere stretto il suo giocatore. Anche l’attaccante ha fatto sapere di trovarsi benissimo adurante un incontro con gli studenti della Apple Academy. Kvaratskhelia niente Newcastle:lo blinda In questi giorni si è ...