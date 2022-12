Ginnastica artistica | Campionati Italiani allievi 2022 | risultati e classifiche A Jesolo sbocciano le stelline del futuro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Al PalaInvent di(in provincia di Venezia) sono andati in scena idia squadre riservata alle allieve, ovvero alle ragazze under 13. Nella gold 1 si è imposta la Geas di Alessia Cepparulo, Sofia Frenna, Sara Siggillino, Viola Spena, Greta Mozzi che con 218.233 punti è riuscita a battere la corazzata Brixia Brescia (216.233 per Syria Britti, Irene Gandelli, Caterina Salerno, Michelle Tapia) e l’81 Trieste (215.717). Nella gold 2 ha fatto festa la Vertigo Roma (228.983 per Gaia De Angelis, Martina De Lucia, Federica Filosofi, Clarissa Rinaldi) davanti alla Mario Corrias (228.117) e alla Energym (226.200). La categoria gold 3A porta la firma dellaAprilia (208.225) su Civitavecchia (207.775) e Livornese ...

