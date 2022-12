Gigante maschile Alta Badia 2022 | risultati e classifica prima manche lunedì | Odermatt domina | due azzurri qualificati

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Idelladeldell’, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci alpino. Marcofa il vuoto dietro di sé, con Kristoffersen unico in grado di rimanere sotto il secondo di margine di distacco. In totale solamente in sette riescono a rimanere sotto i 7” e ci si qualifica alla secondacon +4.66 dal leader della gara. Sono due gliammessi, Filippo Della Vite con il 20esimo tempo e Giovanni Borsotti con il 27esimo. Maurbeger per ventidue centesimi è fuori dai trenta, più lontani Sala e Zingerle. Nulla da fare per De Aliprandini, che si prende qualche rischio di troppo ed esce dopo poche porte. Out anche ...