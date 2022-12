GF VIP | Oriana sbugiarda Antonino Spinalbese «Mi hai usato come Belen ha usato te» VIDEO

Corriere della Sera

Marzoli contro Antonino Spinalbese Stufa di quanto affermato da Antonino Spinalbese al GFMarzoli è tornata ad attaccare l'hair stylist che, a suo dire, l'avrebbe usata solo per il ...GfMarzoli punzecchiata da Alfonso Signorini Nel corso della puntata di ieri sera d el Grande fratelloè accaduto un pò di tutto.Marzoli è stata punzecchiata dal conduttore ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Oriana vuole un «bonazzo» (voto 9), Lamborghini sotto sfratto (voto 4) Oriana Marzoli ha tirato in mezzo Belen Rodriguez in un suo sfogo contro Antonino Spinalbese. Ma cosa ha dettoOriana torna a parlare del rapporto con Antonino e decide di vuotare il sacco dicendo tutto quello che Spinalbese le ha confidato e tira in mezzo anche Belen ...