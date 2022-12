GF Vip | Oriana Marzoli asfalta Antonino e tira in ballo Belen | web in delirio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il rapporto traSpinalbese sembra, ormai, irrimediabilmente compromesso nella casa del GF Vip. Dopo essersi lasciati andare a tenerezze e intimità, il parrucchiere ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con la coinquilina. Questa scelta non è stata presa di buon grado dall’influencer, la quale non ha potuto fare a L'articolo proviene da KontroKultura.

GF7,Marzoli inveisce contro Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: "Lei lo ha usato, come lui ha usato me". La L'articolo GFMarzoli critica Belen Rodriguez: "Ha usato Antonino" proviene da True ...Al 'Grande Fratello' Alfonso Signorini apre la puntata affrontando subito i temi più caldi, ... La miccia è stato il comportamento di Edoardo con, che Antonella non ha affatto gradito. La ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Oriana vuole un «bonazzo» (voto 9), Lamborghini sotto sfratto (voto 4) GF Vip, la concorrente punta il dito contro Antonino Spinalbese: "E' un bugiardo, ecco cosa mi ha detto sotto le coperte" Nelle scorse settimane Oriana ...Ora che le divergenze sono appianate ed è nata un’amicizia nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà fa una confessione spiazzante a Oriana Marzoli.