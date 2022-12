Gf Vip | Oriana al veleno contro Antonino | «Mi ha usata» E tira in ballo anche Belen Rodriguez

Corriere della Sera

La liaison traMarzoli e Antonino Spinalbese è durata solo qualche ora nella casa del Gf. Dopo una notte di passione , lui ha preferito fare marcia indietro sostenendo che la venezuelana ...La venezuelana 30enne si confida con Ginevra Lamborghini, ospite nella Casa "Mi ha usato" , sbotta. Poi tira in ballo la showgirl argentina 38enne, ex del 27enneMarzoli al GFsi confida con Ginevra Lamborghini , rientrata momentaneamente nella Casa da ospite, con cui ha inaspettatamente legato. La venezuelana 30enne rivela cosa le ha detto Antonino ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Oriana vuole un «bonazzo» (voto 9), Lamborghini sotto sfratto (voto 4) Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Giaele De Donà si è lasciata andare a delle rivelazioni inedite e spiazzanti.Stanca della scarsa collaborazione, Wilma accusa Oriana per non aver lavato il piatto della colazione, ma la VIP prova a difendersi ...