GF Vip 7 | Oriana svela i segreti che Antonino le ha sussurrato a letto | “Belen l’ha usato”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, non si placa la rabbia diMarzoli nei confronti diSpinalbese, reo di averla usata finché gli ha fatto comodo e poi mollata malamente. La modella venezuelana ha quindi deciso di mettere in cattiva luce il parrucchiere, smettendo di tutelarlo endo iche lui le avrebbe raccontato mentre erano sotto le coperte, senza microfono. E a sorpresa spunta il nome della famosa ex di luiRodriguez. GF Vip 7, lo sfogo diMarzoli controSpinalbese Tanto per cominciare,Marzoli ha smentito categoricamente di essersi fatta dei film campati in aria, ma ha rivendicato con forza le parole importanti cheSpinalbese le avrebbe detto sotto le coperte, ...