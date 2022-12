GF Vip 7 | diretta ventiquattresima puntata – Nella casa arriva ‘Tata Carla’

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Micol - GFVipper il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattuttonel corso della serata. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.48: Breve introduzione di Alfonso Signorini. Instanno per entrare due nuovi vipponi. Inoltre, stasera è prevista una nuova eliminazione. 21.52: “Natale con i tuoi, GFVip con chi vuoi“. Signorini dà ufficialmente il via allacon gli auguri ai telespettatori “perché noi siamo già natalizi nel cuore“. Saluta poi ...

