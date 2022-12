Gas | price cap a 180 euro Trovato l’accordo in Ue Il Cremlino | «Misura inaccettabile | reagiremo»

... sì alcap, spiraglio su debito comune Come fermare il rincaro delle bollette, l'Europa finalmente si sveglia Putin impone le sue regole: 'Nientea chi mette ilcap' Immediata la ...... riuniti a Bruxelles nel loro ottavo Consiglio in sei mesi, un record, partoriscono finalmente un accordo politico sul 'meccanismo correttivo del mercato' che include uncap sulLa premier italiana ha ringraziato il predecessore per l'accordo trovato in Europa sul prezzo del gas naturale a 180 megawattora ...(ITALPRESS) – “Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. E’ la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. E’ la vittoria dell’Italia… Leggi ...