Gas | Pichetto “Il price cap può fermare la speculazione”

TGCOM

L'accordo sul tetto al prezzo del"è una grande vittoria italiana, una vittoria costruita con pazienza per la quale voglio ...molto soddisfatta - ha aggiunto - ringrazio il ministro, il ......riusciti a spuntarla in Europa sul prezzo del, battaglia che molti davano per spacciata, e che abbiamo portato a casa ha detto Sono molto soddisfatta. Devo ringraziare i ministri, ... Gas, Pichetto: "Price cap primo passo per calmierare le bollette" Nella foto Gilberto Pichetto Fratin Membro della Camera dei deputati della ... “Abbiamo finalmente raggiunto l’accordo sul tetto al prezzo del gas che ha lo scopo di fermare l’eventuale speculazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...