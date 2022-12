Gas | c’è l’accordo tra i Paesi Ue sul price cap a 180 euro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Oggi, lunedì 19 dicembre 2022, è stato raggiunto un accordo tra idell’Unionepea sul prezzo del gas. Al Consiglio Affari Energia, secondo fontipee, è stato trovato un accordo politico sulcap a 180a megawattora. L’intesa è stata raggiunta a maggioranza qualificata e anche la Germania, dopo lunghe trattative, ha dato la sua approvazione. Contraria invece l’Ungheria, mentre Austria eBassi si sono astenuti. Ilcap al gas entrerà in vigore il 15 febbraio prossimo. Il differenziale del prezzo al Ttf con gli indici di riferimento globali, invece, viene fissato a 35. I giorni necessari in cui il prezzo deve superare i 180a megawattora perché scatti il meccanismo di correzione restano ...

EuNews

"Per quanto riguarda l'energia elettrica direi tutto sommato che non ci saranno aumenti perché il trimestre è stato con prezzi medi relativamente bassi. Per ill'inizio della fase invernale porterà sicuramente a un aumento. Tra 15 giorni c'è la formazione del prezzo". Cosí il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini, sui prezzi dell'energia, a margine ...... Toyota ha fatto propria una strategia di investimento in una gamma diversificata di veicoli che include auto a idrogeno e ibride , che combinano batterie e motori a. La casa nipponica ha puntato ... La riforma del mercato elettrico approda sul tavolo dei ministri dell ...