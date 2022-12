Futuro Messi in bilico | pronta una super offerta per il campione del mondo argentino

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lionel AndrésCuccittini: un solo nome, e tutto ilai suoi piedi. La Pulga ha finalmente chiuso il cerchio: tutto ebbe inizio nel 2005, quando un quasi diciottenne Leo vince il tuo primo titolo, il campionato spagnolo con il Barcellona. 17 anni dopo quel ragazzo di Rosario vince il trofeo numero 42, il più importante della sua carriera: dopo tre finali perse con l’Albiceleste, che l’avevano avvicinato ma mai accostato al glorioso Diego Maradona, è finalmente arrivato il tempo del Diez. Il successo Mondiale gli consegna finalmente le chiavi nel museo dei Greatest of all time. I tre fallimenti avvenuti con la maglia della Seleccion stavano per indurrea gettare la spugna. Ora, pensando a quei momenti, ringrazierà di aver fatto la scelta giusta. Il percorso l’ha finalmente portato sul tetto del ...

AreaNapoli.it

campagna Louis Vuitton con(32,2 milioni) Instagram content This content can also be ... recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Ildella mobilità è al centro ....... ARTICOLO PRECEDENTE Benzema dice basta: addio ufficiale alla nazionale francese Ultime notizie Sport Benzema dice basta: addio ufficiale alla nazionale francese 19 Dicembre Sporte il ... Messi, futuro lontano dal Psg 'In arrivo una super offerta per Lionel' Il ct dell'Albiceleste ha svelato un dettaglio dopo la finale vinta contro la Francia: ecco le parole del numero 10 che hanno caricato il tecnico ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato del dualismo tra Cristiano Ronaldo e Messi ai microfoni di Rai Radio 1: "Ha dato motivazioni a entrambi, hanno tenuto alta la ...