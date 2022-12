Funerali Sinisa Mihajlovic oggi in tv | orario e dove seguirli in diretta

Sky Sport

La morte diMihajlovic ha sconvolto tutto il mondo del calcio, dopo aver perso la sua battaglia con la leucemia incominciata nell'estate del 2019. In attesa deidi lunedì, in Campidoglio a Roma si ...Domani inella basilica di Santa Maria degli Angeli In migliaia oggi hanno voluto rendere omaggio aMihajlovic, alla camera ardente aperta al pubblico nella sala della Protomoteca del ... Sinisa Mihajlovic, la camera ardente oggi in Campidoglio. Domani i funerali RASSEGNA STAMPA - Tra gli sportivi rimasti in silenzio dopo la morte di Sinisa Mihajlovic c'è Dejan Stankovic. Il tecnico della Sampdoria è rimasto fortemente colpito dalla ...Oggi alle 11 a Roma l'ultimo saluto a Mihajlovic. Ieri la camera ardente in Campidoglio: Arnautovic e Soriano nel picchetto ...