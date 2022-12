Funerali Mihajlovic | l’ultimo saluto del Bologna via social – FOTO

Leggi su calcionews24

Il saluto del Bologna a Sinisa Mihajlovic arriva via social. Il club emiliano "abbraccia" per l'ultima volta il tecnico – VIDEO Il Bologna saluta per l'ultima volta Sinisa Mihajlovic, i cui funerali si sono tenuti oggi a Roma in una Piazza Esedra piena di gente. Il club rossoblù, sui suoi canali social ufficiali, ha virtualmente abbracciato per l'ultima volta il tecnico, la cui bara è stata portata in spalla dagli amici ed ex "rivali" di una vita.