Funerali Mihajlovic | l’arrivo in Basilica e l’applauso dei presenti | VIDEO

ilmessaggero.it

...37:04 Bagno di folla all'esterno della Basilica 'Ciao Sinisa uno di noi', lo striscione fuori la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri dove alle 11.30 ci saranno idiAnche per questo, il nome di Rambaldi è compreso nel breve elenco dei medici che la famigliaha voluto ringraziare nel comunicato che ha annunciato la sua scomparsa che è stato deciso per ... Funerali Mihajlovic, 2mila tifosi per l'ultimo saluto a Roma: in chiesa Lotito, Totti, Mancini e tanti ex comp La Curva Nord saluta Sinisa Mihajlovic. Non potrà farlo con uno striscione esposto sugli spalti dell'Olimpico, vista la sosta del campionato, ma lo farà direttamente ...Le squadre al completo della Lazio, della Sampdoria e del Bologna, l'ultima allenata da Sinisa Mihajlovic. E un fiume di amici e semplici conoscenti e tifosi (anche della Stella Rossa, arrivati da… Le ...