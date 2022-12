Funerali Mihajlovic | Cardinale Zuppi | “Ha mostrato la fragilità dolce del guerriero”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “Sinisa è sempre rimasto lo stesso, un uomo ruvido, schietto, audace, generoso, allo stessoe tenero. Le sue parole erano i fatti, che spesso lo hanno portato a essere duro, come in campo, ma senza falsità. Ha affrontato la malattia con coraggio e credo che ha dato coraggio, condividendo le sue, quel passaggio da invulnerabile a vulnerabile. Lo ha fatto mostrando ladi un, che è tale perché sa rialzarsi o ci prova. Laè una porta non un muro”. Così ilMatteo Maria, Presidente Cei, nel corso dell’omelia, durante idi Sinisa, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma. “Ci stringiamo ...