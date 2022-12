Funerali Mihajlovic | arrivata la delegazione del Bologna

(Di lunedì 19 dicembre 2022), sta iniziando a riempirsi la piazza della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra. Arrivato il, sta iniziando a riempirsi la piazza della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra. Arrivato il. Alle 10.30 sta iniziando a riempirsi la piazza dove si terranno idi Sinisa. Un ultimo saluto all’allenatore serbo per tanti tifosi. Presenti anche delegazioni delle società e anche ilarrivato al completo con tutta la squadra per salutare l’ultima volta l’allenatore. SEGUI IL LIVE SU LAZIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

il Resto del Carlino

Roma si ferma per l'ultimo saluto a Sinisa. L'orario deiera fissato alle 11.30, ma già alle 10 oltre duemila persone erano radunate all'esterno della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Tifosi presenti: ...del ex - calciatore ed allenatore nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Mihajlovic funerale, l'ultimo saluto lunedì 19 dicembre. Di Vaio: "La squadra sta male" L'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. In questi minuti sono iniziati i solenni funerali dell'ex giocatore della Lazio nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della ...Sono già alcune centinaia le persone presenti davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma, dove alle 11 di oggi sono previsti i funerali di Sinis ...