Frosinone-Ternana | inizia la prevendita per la gara del “Benito Stirpe”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sarà attiva dalle ore 15.00 di oggi laper assistere a, in programma lunedì 26 dicembre alle ore 18.00 allo stadio. I tagliandi saranno disponibili presso tutti i punti vendita Vivaticket.Per questanon è prevista la vendita online. Il prezzo unico del biglietto è di 15,00 euro (inclusa). I bambini nati dal 01/01/2016 entreranno gratuitamente senza bisogno di alcun tagliando, ma a loro non sarà riservato il posto a sedere. Non è necessario essere in possesso di Fidelity Card per l’acquisto. Si ricorda infine: – Incedibilità del titolo di accesso– I residenti nella Regione Umbria possono acquistare solo ed esclusivamente il settore ospiti– Non saranno venduti i titoli di accesso il giorno della ...