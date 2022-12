Frattasi | ' prevenzione e trasparenza occupazione di amministratori pubblici'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lotta alla corruzione? "Non è una strada che si fa e poi si termina, non ha un punto conclusivo per cui diciamo che è finito il lavoro". Lo ha detto Bruno, prefetto di Roma, a margine della ...

Per evitare queste conseguenze, ha detto che 'la trasparenza costituisce il caposaldo della lotta alla corruzione, poiché la trasparenza è l'unica arma a disposizione contro un reato'. Presentata a Roma la Giornata della Trasparenza 2022. Un evento che si è svolto in Consiglio regionale del Lazio dove è stato illustrato il percorso per la prevenzione della corruzione.