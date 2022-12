Francia sconfitta in finale | la reazione social dei Bleus Mbappè | “Torneremo” TWEET

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tutti gli occhi erano su Kylianche suilancia subito l’appuntamento per il futuro: “”, ha scritto il fuoriclasse dellainmondiale dall’Argentina – sui suoi profili. Il calciatore del Psg non è riuscito a bissare l’impresa di Pelè di vincere due Mondiali consecutivi, traguardo che resta vanto esclusivo di Brasile e Italia. Marcus Thuram su Twitter si è limitato a pubblicare una emoticon del cuore spezzato a corredo del suo sguardo alla coppa del mondo. L’appuntamento al Mondiale, come papà Lilian, è rinviato. SportFace.

Repubblica TV

E che è davvero incredibile: quando si va ai rigori, laè destinata non solo a essere, ma a subire sempre, sempre gol. Lo dice la storia: l'ultimo rigore fallito contro i Bleus, ...DOHA (QATAR) - Kylian Mbappé non ci sta. Autore di una tripletta da urlo nella finale del Mondiale qatariota persa contro l' Argentina , l'attaccante dellae del Psg sembra essersi lasciato alle spalle la sfortunata serata di Doha . L'asso transalpino, che compirà 24 anni domani, avrebbe voluto festeggiare nel migliore dei modi il proprio ... Francia sconfitta ai Mondiali, Macron ai Bleus negli spogliatoi: 'Fiero di voi' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il fuoriclasse francese, autore di una tripletta da urlo nella finale del Mondiale contro l'Albiceleste, non ci sta e suona la carica: i dettagli ...