Francia | Macron parla alla squadra | il discorso negli spogliatoi VIDEO

Corriere della Sera

'Avete avuto il cuore, la fame, la voglia e il talento per provarci', ha detto. 'Per questo sono venuto qui: per dirvi ...Viva la Repubblica e viva la'. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter ... resterà ' Certo, ho chiesto a Didier Deschamps di continuare ', ha detto sempre Emmanuel... Kylian Mbappé, 3 gol tristi per la Francia: infastidito da Macron, ma il futuro è suo "Lacrime fatali". Titola così L'Equipe , con una foto di Kylian Mbappé a testa bassa e con la maglia a coprirne il ...Una tripletta in finale, otto gol in totale e premiato con il titolo di capocannoniere: Mbappè si conferma un fenomeno assoluto ma a gioire alla fine ai calci di rigore ...