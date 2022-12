Francia | la promessa di Mbappé | 'Torneremo' FOTO

La Gazzetta dello Sport

... è questa ladi Antonio Cassano al neo campione del mondo Leo Messi in vista della finale tra Argentina e. Il risultato, oramai noto, ha spinto l'ex attaccante a mantenere parola. ......, Olanda e quella consultazione portò alla scelta di Simone Veil come presidente del ... L'idea è realizzare quelladi democrazia che il Parlamento europeo fece 44 anni fa. E che però ... La promessa di Mbappé dopo la notte più triste: "Torneremo" “Qui ci sono 2 gradi ma sono pronto a fare il bagno in piscina per celebrare la vittoria dell'Argentina”, è questa la promessa di Antonio Cassano al neo campione del mondo Leo Messi in vista della fin ...Sei qui: Home » News sul Calcio » Cassano incontenibile dopo la vittoria dell’Argentina: “Devo mantenere la promessa” (VIDEO). Giornata memorabile per il mondo del calcio. Giocate sublimi, gol spettac ...