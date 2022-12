Francia | Karim Benzema lascia la Nazionale | “La nostra storia finisce”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso! Ho scritto la miae la”. Nel giorno del suo 35° compleanno il Pallone d’Oroannuncia così, su Instagram, l’addio alla maglia della. Un addio che arriva dopo i Mondiali 2022 in Qatar vissuti da spettatore, saltati a causa di un problema al quadricipite della coscia destra accusato alla vigilia della Coppa del Mondo.lafrancese dopo un rapporto travagliato. Per ben sei anni, tra il 2015 e il 2021, l’attaccante del Real non è mai stato convocato inper il “caso sextape”.venne coinvolto (e poi condannato a un ...

Sportal

