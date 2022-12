Francia - Benzema | è finita | il Pallone d' Oro annuncia il ritiro dalla Nazionale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Si chiude una storia turbolenta. L'attaccante del Real Madrid, escluso da Deschamps per 6 anni, era tornato il 18 maggio 2021: alla base della decisione nuove frizioni con il ...

Si chiude una storia turbolenta. L'attaccante del Real Madrid, escluso da Deschamps per 6 anni, era tornato il 18 maggio 2021: alla base della decisione nuove frizioni con il ... Benzema-Francia, rottura totale Spunta il retroscena, ma Karim risponde con... un tweet Ho scritto la mia storia e la nostra finisce". Nel giorno del suo 35° compleanno il Pallone d'Oro Karim Benzema annuncia così, su Instagram, l'addio alla maglia della Francia. Un addio che arriva dopo ...L'attaccante aveva saltato il Mondiale per infortunio MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Karim Benzema non giocherà più con i Bleus. All'indomani ...