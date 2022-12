Francia | Benzema annuncia l’addio alla Nazionale | “Ho scritto la mia storia e la nostra finisce”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) I Mondiali di Qatar 2022 sono stati ormai consegnati agli archivi con il successo dell’Argentina sulladopo i calci di rigore. Uno dei grandi assenti drassegna iridata è stato sicuramente il Pallone d’Oro Karim, escluso dsquadra di Didier Deschamps a causa di un infortunio subito a pochi giorni dall’inizio del torneo. All’indomani della finale e nel giorno in cui compie 35 anni l’attaccante del Real Madrid ha deciso di pubblicare un post sul proprio profilo Instagramto il suo: “Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso! Hola miae la“. A meno di ripensamenti, dunque, ...

Karimlascia la nazionale francese . Il giorno dopo la finale del Mondiale persa dalla, l'attaccante del Real Madrid (che oggi compie 35 anni) ha deciso di dire addio agli impegni con les ...Commenta per primo Karimha deciso. Il Pallone d'Oro in carica ha annunciato , tramite il suo profilo ufficiale Twitter, l'addio alla nazionale francese . 'Ho fatto gli sforzi e gli errori necessari per essere dove ...Al termine del Mondiale che lui non ha giocato per infortunio, Karim Benzema ha annunciato il ritiro dalla nazionale francese.Ho scritto la mia storia e la nostra finisce oggi”, ha scritto Benzema, riferendosi chiaramente alla Francia. Un addio non proprio indolore.