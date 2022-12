Francia addio Benzema saluta la Nazionale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) «Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra finisce». Nel giorno del suo 35esimo compleanno il pallone d'oro Karimannuncia così, su Instagram, l'alla maglia dellafrancese. Unche arriva dopo un Mondiale vissuto da spettatore, saltato a causa di un problema al quadricipite della coscia destra accusato alla vigilia della Coppa del Mondo.lascia lafrancese dopo un rapporto travagliato. Per ben 6 anni, tra il 2015 e il 2021, l'attaccante del Real non è mai stato convocato inper il «caso sextape».venne coinvolto (e poi condannato a un anno di reclusione con la condizionale) in un caso di ...

Marcus Thuram ©LaPresseUn Mondiale fatto di alti e ...infortunio - l'Inter aveva praticamente in pugno il centravanti francese per rimpiazzare l'di ...... per la terza volta, il mondiale di calcio battendo in finale, ai rigori, la, campione ... con Maradona appunto Messi ha dettoal torneo più importante dal gradino più alto, dal tetto ... Ed è sempre stata un po' maledetta quella tra la Francia e Karim Benzema che oggi, nel giorno del ...