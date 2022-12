Francesco Rocca si dimette dalla Croce Rossa | “Accettato una nuova sfida” Sarà il candidato del centrodestra nel Lazio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’addio allaitaliana con vista sulla politica.annuncia le sue dimissioni da presidente e lancia la sua candidatura alla presidenza della Regione: “Ho scelto di mettermi a disposizione del territorio”, si legge nel messaggio pubblicato sul sito della Cri.è in pole per essere ilper ilalle prossime regionali, come conferma su Twitter Matteo Salvini: “Sarebbe un’ottima scelta, i cittadini di Roma e delsaranno in ottime mani”. “Ho deciso di presentare le mie dimissionicarica di Presidente nazionale dellaItaliana”, si legge nella nota.non nasconde le sue ambizioni e fa ...

TGCOM

ha annunciato oggi le dimissioni dalla presidenza della Cri in vista della candidatura per il centrodestra alle regionali del Lazio, come lasciano capire le sue parole: "Ho deciso di ...Meloni ha scelto di tentare di nuovo la strada esterna alla politica, con il sì anche degli alleati L'ex presidente della Croce rossa,, è il probabile candidato che proporrà Fratelli ... Regionali Lazio, Francesco Rocca si dimette dalla Cri: "A disposizione" ”Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, ...'Ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente'.