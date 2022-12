Francesco Rocca si dimette dalla Croce Rossa | «A disposizione del territorio»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) «Ho deciso di presentare le mie dimissionicarica di Presidente nazionale dellaItaliana perché ho scelto di mettermi adel. Come esperto di...

Repubblica Roma

lascia l'incarico di presidente della Croce Rossa con una lettera ai volontari pubblicata sul sito della Cri. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva ...... ha deciso di rimettere le sue deleghe al sindacoVassallo e di autosospendersi dal Partito democratico. L'Amministrazione: "Grande senso di responsabilità" "Il gesto di Lucia, di cui ... Regionali Lazio, Francesco Rocca si dimette dalla Croce Rossa e si candida: "Accetto una nuova sfida, mi mett… "Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, ...«Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto ...