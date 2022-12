Fotogallery | La festa della scuola calcio 2022

InformazioneOnline.it

... l'incanto di Noa a illuminare questi giorni prima del Natale come le candele che ha acceso per l'Hannukkah, ladella luce ebrea: 'E' un'emozione accenderla qui con voi, nella casa di Dio. Dio ......tra i vicoli per consentire l'omaggio al ritratto di Diego e uno svolgimento ordinato della...Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Mondiali, trionfa l'Argentina: ... FOTOGALLERY: Uyba-Cuneo 3-1, al palazzetto di Busto è festa per le farfalle Assegnati i riconoscimenti dopo un anno ricco di risultati in un’ottica di crescita umana e sportiva. Il premio di cremonese dell’anno è andato a Sali, campionessa mondiale Under 23 di canottaggio ...Grande festa con un'ampia platea di presenti al taglio del nastro ufficiale di nonno Bruno, papà Massimo e l'attuale Ad Samuele ...