(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'accordo prevede sanzioni record in due casi. Epic Games ha accettato dire 275di dollari per le accuse di aver violato una legge federale, il Children's OnlineProtection Act , ...

TGCOM

... il Children's Online Privacy Protection Act , raccogliendo informazioni personali da bambini sotto i 13 anni che giocavano asenza richiedere il consenso informato da parte dei genitori. La ...... il Children's Online Privacy Protection Act , raccogliendo informazioni personali da bambini sotto i 13 anni che giocavano asenza ottenere il consenso verificabile da parte dei genitori . ... Fortnite, violata privacy minori: sviluppatore paga 520 milioni La Epic Games ha raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission. "L'interfaccia del gioco era disegnata per trarre in inganno gli utenti, bastava premere un tasto per comprare oggetti involontar ...Il produttore di videogame ha raggiunto un accordo per l’accusa di raccolta dati di minori senza consenso e spinta ingannevole ad acquisti indesiderati ...