Fisco | la redistribuzione occulta | il 10% paga per tutti gli altri

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Si è parlato molto, nelle ultime settimane, della presunta iniquità generata nel nostro sistema fiscale dall'allargamento dell'aliquota piatta, la flat tax, per gli autonomi. Così come si è polemizzato assai sulla stretta relativa al reddito di cittadinanza o sulla riforma del bonus App18 per la cultura, due misure finanziate dalla fiscalità generale. Prima di schierarsi contro o a favore delle novità introdotte dalla legge di bilancio bisognerebbe conoscere bene l'attuale struttura del nostro welfare e della tassazione del reddito, che di equo hanno ben poco. Tanto per cominciare bisogna sapere che nel 2020, ultimo anno di cui sono disponibili le dichiarazioni tributarie degli italiani, sono stati necessari 122 miliardi per la spesa sanitaria, 144 per l'assistenza sociale e11 per il welfare degli enti locali. Il conto complessivo è di 278 miliardi. Per ...