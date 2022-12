Fiorentina | Nico Gonzalez e Martinez Quarta tornano subito in Italia per gli allenamenti

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nella giornata di ieri laha concesso ae Lucasil permesso di recarsi in Qatar per assistere alla finale dei Mondiali tra la loro Argentina e la Francia. Dopo il trionfo di Messi e compagni, i due giocatori viola hanno festeggiato insieme ai loro connazionali e adesso stanno già per tornare alla base per allenarsi sotto la guida di Vincenzono. Stando a quanto riportato da ‘FirenzeViola.it, infatti,sono attesi a Firenze nel pomeriggio per riaggregarsi al resto della squadra. SportFace.