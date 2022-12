Fiorentina | l’agente di Martinez Quarta | «Ha estimatori in Premier League»

(Di lunedì 19 dicembre 2022), le parole deldi: «Se arriverà una buona offerta la valuteremo. Al momento sta facendo molto bene» Intervistato da TMW,di, Damian, difensore dellaha parlato del futuro del suo assistito. Di seguito le sue parole «Il ragazzo hain. D’altronde, a chi non potrebbe piacere un giocatore come lui? Se arriverà una buona offerta la valuteremo. Al momento sta facendo molto bene, lui a Firenze è felice ma il mercato, si sa, è imprevedibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

... Amrabat lontano: la preferenza è per KloppLanon ...'estimatore Klopp avrebbe già incontratodi Amrabat e ......di battere la concorrenza sul marocchino della. ... come raccontato da Calciomercato.it, ha da poco cambiato. Una ... TMW - Fiorentina, ag.Martínez Quarta: “Piace in Premier League”