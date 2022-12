Festa fuori controllo della Croazia | Brozovic rischia di farsi male | VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ arrivato il momento dei bilanci dopo le finali del Mondiali in Qatar. Un rendimento molto importante è stato quello, Modric e compagni sono riusciti a salire sul gradito più basso del podio. La finale per il terzo e quarto posto contro il Marocco si è conclusa sul risultato di 2-1. E’ andata in scena unascatenata, i calciatorisono stati grandi protagonisti. Il centrocampista dell’Interè stato l’anima. Circa 100mila tifosi si sono riuniti nella piazza Ban Jela?i? di Zagabria. Il calciatore è salito sul pullman, si è lanciato in cori, divertente anche una scena dicon un fumogeno sulla testa. L’interista ha ancheto di...

la Repubblica

...in tendenza per il Natale 2022 Natale 2022 è ormai alle porte e si respira già un'aria di... di più particolare, senza essereluogo. Usate tutta la vostra creatività e godetevi questo ...... soprattutto se si vuole organizzare una bella vacanza o un semplice weekend da trascorrere... Per un altro ponte dobbiamo attendere il 25 aprile 2023, ladella Liberazione . Dal momento che ... Feste fuori canone e l’allegria è servita Prima il silenzio assordante, poi il boato: come a Buenos Aires. E quel pellegrinaggio al murale nei quartieri spagnoli è pura poesia ...Dopo il pari a reti bianche contro il Bari, davanti a una bellissima cornice di pubblico, giovedì il Granillo tornerà a vestirsi a festa per un appuntamento che sa anche di “augurio natalizio”. Il 22 ...