Festa a Napoli | migliaia in strada nel segno di Maradona | VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Neldi Diegoesplode nellamondiale insieme all'Argentina. Quando la nazionale di Leo Messi ha battuto ai rigori la Francia in Qatar laureandosi per la terza volta campione del mondo nel capoluogo campano è scoppiata latra lacrime e abbracci senza fine. Nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, dove c'è il murales di Diego Armando, e dove la piazza è stata ribattezzata largo, è stato un continuo pellegrinaggio di tifosi e appassionati. Chiedevano 'la grazia', speravano che Diego potesse 'ispirare' Messi, che potesse riportare la Coppa del Mondo in Argentina.di persone, tanto che a un certo punto è stato impossibile finanche camminare....

Calcio Un popolo in festa per la vittoria del Mondiale, l'Argentina vince ai rigori la finale contro la Francia e si prende la corona di miglior Nazionale del pianeta. Successo nel segno di Lionel Messi, capitano e ...E guarda a caso Belen, in siffatta triade, ci sta che è una meraviglia: 'per me è aria di casa e quello che hanno respirato oggi centinaia di tifosi in festa per le strade del capoluogo ... «E ora immagina se vinciamo lo scudetto» dice un padre a suo figlio lasciando l'onda lunga della festa, un attimo dopo il fischio finale. Ha la maglia dell'Argentina, ...