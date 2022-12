Fedele | “Messi? Maradona è Nutella Vi dico il miglior argentino del Napoli dopo Diego”

(Di lunedì 19 dicembre 2022)ritiene che nel confronto con, e poi rivela ildelEnricosi sofferma sul confronto traArmandoe Lionelai microfoni di Radio Marte: “Lionelpiù forte di? Sono epoche diverse e periodi diversi,ha vinto tanti palloni d’oro ed è stato ai vertici per quindici anni. Ogni epoca ha il suo fuoriclasse, e dire che l’uno è meglio dell’altro è il più grande errore che possiamo commettere. E’ come il ciclismo: Coppi, Binda… sono epoche diverse, avversari diversi.aveva avversari molto più ...

Fedele: 'Messi Maradona era Nutella. Lavezzi Higuain il più forte dopo Diego' Enrico Fedele si sofferma sul confronto tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi ai microfoni di Radio Marte: "Lionel Messi più forte di Diego Sono epoche diverse e periodi diversi, Messi ha vinto ...Enrico Fedele ha risposto alle domande dei tifosi del Napoli che gli chiedevano un paragone tra diversi calciatori argentini.