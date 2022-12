Ex WWE perde al suo debutto in MMA

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Jack Gallagher è un wrestler professionista ed ex star della WWE, dove ha lottato nella categoria dei pesi leggeri, sia nel Cruiserweight Classic ma anche ad NXT, 205 live e qualche match nei roster principali. Un amaroOra con il suo vero nome, Jack Claffey, ha fatto il suonelle MMA durante il fine settimana per la Full Contact Contender, all’evento FCC 32 trasmesso su UFC fight pass, dove ha affrontato il collega nella categoria Bantamweight Marlon Jones. Il combattimento non è durato molto, poiché Marlon ha messo KO Jack nel primo round, dopo una serie di colpi al volto. Jack ha pubblicato un messaggio su Instagram dicendo che è deluso da se stesso, ma sta cercando di tornare a combattere nel 2023. Ecco una clip del breve match dell’ex WWE Marlon Jones brings it EARLY and gets the first-round TKO finish #FCC32 ...