Eros Ramazzotti stupisce su Michelle Hunziker | ' ' È lei il mio grande amore' '

Il grande amore trae Michelle Hunziker è mutato dopo il divorzio, ma non si è mai spento assumendo tinte nuove, di affetto e rispetto reciproco anche per amore della figlia Aurora. Ospite di Domenica In ,...' Auroraè una forza della natura', ha detto recentemente il papàdurante l'intervista con Mara Venier a Domenica In , a proposito della gravidanza e di come l'influencer stia affrontando al meglio la vita da futura mamma senza mai mollare. Aurora ... Eros Ramazzotti: “Sono single, il mio grande amore è stata Michelle” Grandi emozioni e un fiume di ricordi per Eros Ramazzotti durante la puntata di Domenica In andata in onda il 18 dicembre. La padrona di casa, Mara Venier, ha accolto il cantautore con queste parole: ...E' tempo di cambiamenti per Aurora Ramazzotti che vuole tagliare i capelli ma poi si accorge che non è la scelta giusta ...