Eros Ramazzotti a Domenica In | «Michelle? Il mio grande amore» Poi | la dedica speciale ad Aurora

(Di lunedì 19 dicembre 2022)è stato ospite nel salotto di Rai1 aIn per un’intervista a cuore aperto con la conduttrice e amica Mara Venier. Gli inizi, il successo, la carriera e… l’hato delle parole al miele aHunziker e alla figliache presto lo renderà nonno per la prima volta. L’intervista aIn Prima di cantare “Più bella cosa non c’è”, il suo primosuccesso,ha ricordato la sua relazione conHunziker: «Questa canzone èta a lei. Quando due si lasciano non vuol dire che devono fare la guerra tutti i giorni, è giusto ricordarsi e trasmettersi ...

ilmessaggero.it

BOLOGNA - "È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia. Non può non essere così": sono le parole cheha dedicato alla ex moglie Michelle Hunziker, con cui ha avuto una lunga storia d'amore e da cui è nata Aurora, che ora sta per rendere entrambi nonni. L'occasione di ...ha lanciato un importante messaggio d'amore a Michelle Hunziker, ma le sue parole sono apparse come un affronto a Marika Pellegrinelli. Mara Venier ha ospitatoa ... Eros Ramazzotti a Domenica In: «Michelle Hunziker è stata il mio grande amore». Poi si commuove per la figlia Durante un'intervista a Domenica In Eros Ramazzotti ha definito Michelle Hunziker "il grande amore della mia vita": presto entrambi diventeranno nonni ...A Domenica In Eros Ramazzotti ha fatto un'inaspettata dichiarazione sulla sua prima ex moglie, Michelle Hunziker.