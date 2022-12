(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Famiglie e imprese si aspettano che agiamo. Non vedo ragioni per non poter concordare” sul tetto al prezzo del gas. “Non c’èche possa impedire un”. Lo dice il ministro dell’Industria ceco Jozef Sikela, a margine del Consiglioa Bruxelles. “Laceca – continua – è stata ribattezzata ladell’. Visto che siamo all’ottavo Consiglio, c’è probabilmente un fondamento. Ringrazio i ministri: abbiamo ottenuto molto negli ultimi sei mesi, madobbiamo finire. Spero sinceramente che questo sia l’ultimo Consigliosotto laceca”. “– aggiunge – dobbiamo concordare su ...

Adnkronos

Ladella Repubblica Ceca del Consiglio dell'Ue vorrebbe che lunedì, a Bruxelles, i ministri dell'di tutta l'Unione concordassero un tetto massimo per il gas di 188 euro per ......fatto che gli uffici del Mef erano pronti questo pomeriggio con il maxiemendamento ma la... Iva teleriscaldamento al 5% in trimestre - Altro intervento sul caro. 'Diversi emendamenti ... Energia, presidenza Ue: "Niente impedisce oggi accordo su price cap gas" “Non c’è niente che possa impedire un accordo oggi”. Lo dice il ministro dell’Industria ceco Jozef Sikela, a margine del Consiglio Energia a Bruxelles. “La presidenza ceca – continua – è stata ...L’industria metalmeccanica bresciana verserà 1,893 miliardi di euro per i costi energetici - © www.giornaledibrescia.it La tanto temuta frenata produttiva del comparto metalmeccanico, ahimè, da presag ...