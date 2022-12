Panorama

Laura e Marco osservano interessati gli scatti della fotografa australiana. L'opera è intitolata Love Letters to the Muse, comprende ventotto scatti di quattordici personaggi ..., fotografa e artista australiana, ha creato un sogno, instaurando una conversazione che va al di là delle immagini: 'Ho voluto creare uno spazio dedicato alle muse dove potessero ... Emma Summerton è la quinta donna a firmare il Calendario Pirelli 2023 Emily Ratajkowski announced that she will be featured in Pirelli's 2023 Calendar and shared a sneak peek of the photos.Emily Ratajkowski opens up about starring in this year's Pirelli calendar, revealing she previously thought of it as an 'unattainable fantasy' – read more ...