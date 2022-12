Emiliano Martinez | ma cosa fai? «Mbappé è morto» | il bruttissimo coro post finale

La Gazzetta dello Sport

, ma cosa fai Bruttissimo coro fatto partire dal portiere argentino dopo la vittoria del Mondiale, portiere dell'Argentina, continua a far parlare di sé per gli ..."I francesi mi stavano fischiando. Con me l'arroganza non funziona" "L'ho fatto perché i francesi mi stavano fischiando. Con me l'arroganza non funziona". Il portiere dell'Argentina,, spiega così, a 'Radio La Red', il gesto compiuto dopo aver ricevuto il premio di miglior portiere dei Mondiali di Qatar 2022, quando si è portato il trofeo all'altezza dei genitali. ... Il gestaccio di Martinez, che scivolone nel giorno più importante! Ma perché È questa la domanda che si è posto praticamente tutto il mondo dopo aver visto Emiliano Martinez, portiere dell’Argentina fresco campione del mondo, prendere in mano il premio di miglior ...Il portiere argentino Emiliano ‘El Dibu’ Martinez è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Argentina ai Mondiali di ...