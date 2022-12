Edoardo Tavassi | Salta il banco | nuovi retroscena sul televoto | “Vi fate condizionare” VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022)scombina i giochi prima della puntata imminente: la sua tesi rivoluziona le convinzioni su Antonella Fiordelisi. Il veraceha sicuramente apportato un notevole valore aggiunto al cast del “GF Vip 7”, e anima le dinamiche in Casa con scherzi, gag e battute salaci ai compagni di avventura.(fonte youtube)Il suo rapporto preferenziale con la giovane Micol Incorvaia sembra crescere di giorno in giorno, in parallelo con l’esasperarsi di simpatie e antipatie nei confronti di altri Vipponi. Sebbene il capitolino rampante prediliga mantenere una linea di condotta neutra, nelle ultime ore si è sbilanciato nei confronti di Antonella Fiordelisi. La spadaccina salernitana, in effetti, ha dato adito a scontri feroci con Micol Incorvaia, ed ...

Nelle scorse oreuno dei concorrenti del noto reality show di Canale 5, ha smontato la teoria di Giaele De Donà su Antonella Fiordelisi . In particolare non appena la stilista riferendosi alla modella ...Chiacchierando con Micol Incorvaia enella Casa del Grande Fratello Vip , la De Donà ha fatto questo ragionamento."smonta" la teoria di Giaele: c'entra Antonella "Antonella è ... Edoardo Tavassi incontra la madre al "GF Vip": "Sii dolce con Micol" Al contrario Edoardo Tavassi ha invece affermato che Antonella non sarebbe così forte visto che viene sempre resa immune dal televoto. Durante la giornata di domenica 18 dicembre Antonella Fiordelisi ...Il videomaker smonta la teoria di una coinquilina: "Non è così, non è come pensate" Nelle scorse ore Edoardo Tavassi uno dei concorrenti del noto reality ...