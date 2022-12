Edoardo Donnamaria | dichiarazione d’amore da pelle d’oca ad Antonella Fiordelisi | lacrime al GF Vip

Fanpage.it

Dopo qualche giorno di aperto contrasto vissuto sempre in diretta sotto gli obiettivi delle telecamere del Grande Fratello Vip , trae Antonella Fiordelisi tutto è tornato come prima. La coppia sembra aver ricomposto le proprie fratture e, anzi, nella notte è addirittura scoppiata la passione. Tra movimenti delle ...Fuochi e fiamme trae Antonella Fiordelisi . I due concorrenti del Gf Vip hanno litigato pesantemente, tanto da decidere di lasciarsi. Ma, conclusa la diretta di ieri sera su Canale 5, i due sono stati ... Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: Si è annullata per me Imbecille, dice cretinate La madre di Edoardo Donnamaria è contro Antonella Fiordelisi Alcuni tweet hanno fatto venire il sospetto ai fan del GF ...Chicca, madre di Edoardo Donnamaria, condivide un post che va in direzione contraria rispetto alla storia d’amore tra il figlio e Antonella Fiordelisi ...