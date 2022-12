Ecco come Gravina ha stretto Trentalange all’angolo | «O ti dimetti o commissario l’Aia»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ieri, a sorpresa, sono arrivate le dimissioni di Alfredodalla carica di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Dimissioni che lo stesso, fino a pochi giorni fa, aveva decisamente respinto. I quotidiani oggi ne scrivono diffusamente, indicando in Gabrieleil principale artefice del gesto di. Il presidente della Figc ha chiamato il capo degli arbitri suggerendogli vivamente di lasciare per evitare un’ulteriore figuraccia, ossia il commissariamento del, provvedimento già pronto. In pratica si è trattato di un ultimatum: o lasci o ti. Il Corriere dello Sport scrive: “evidentemente ieri la moral suasion effettuata dalla Figc ha portato i suoi frutti. Lo scontro avrebbe lasciato sul campo diversi strascichi (e non è detto ...

